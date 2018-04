Operário morre em acidente de trabalho na fábrica da Jeep

Um operário de 23 anos morreu em um acidente de trabalho ocorrido na segunda-feira (16), na fábrica da Jeep localizada em Goiana, no Grande Recife. Por meio de nota, a empresa FCA informou que o fato aconteceu na área de apoio a prensas em que são movimentados os moldes a serem usados pelo equipamento de produção.

A empresa disse que está apurando as causas do acidente de trabalho e alertou os colaboradores para a necessidade de cumprimento das normas de segurança. A FCA ressaltou na nota que a área onde ocorreu o acidente fatal conta com normas operacionais e procedimentos rigorosos.