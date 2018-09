Oportunidades para investimento de lojistas no Shopping Carpina

O intenso trabalho dos operários e máquinas já fez surgir as primeiras estruturas do Shopping Carpina. A imponência do empreendimento impressiona e assegura as vantagens em investir no local que disponibilizará lazer, diversão e bem-estar. Aos poucos, a paisagem coberta anteriormente pelo canavial vai mudando de cenário e erguendo o centro de compras com expectativas promissoras. Com investimento de R$ 30 milhões, o centro de compras será aberto ao público em março de 2019.

A primeira fase da obra dispõe de 72 lojas, sendo três âncoras, cinco megalojas e 64 satélites, além de três salas de cinemas com 549 lugares, somando-se todas, uma sala de games e uma praça de alimentação climatizada. Os nomes das lojas que farão parte do shopping ainda não foram divulgados pela Petribu Empreendimentos, administradora do empreendimento, mas já se sabe que uma das lojas âncoras será as Lojas Americanas e o grupo Centerplex ficará responsável pelo cinema.

O representante comercial, Elnatâ Santos, afirma que mais de 50% das lojas já foram comercializadas. “Estamos fazendo um trabalho de divulgação, visitando outras cidades vizinhas a Carpina e oferecendo aos comerciantes e lojistas nossas condições de investimento. Além das grandes marcas nacionais, queremos também franquear a oportunidade aos empresários de Carpina e região para também estarem potencializando suas marcas e ampliando a visibilidade”.

A comercialização das lojas conta com a oferta de espaços a partir de 36m² até 1.000 m². Os empresários já vão começar a receber as suas lojas para fazerem as adaptações e organização. “Estamos à procura de mais empresários, pois o Shopping Carpina é de toda a Mata Norte e vai atender a demanda de toda a região. Estamos à disposição para tirar as dúvidas dos lojistas e agendar visitas às instalações do shopping”, explica o representante comercial, Orlando Lima.

Eles explicam que, antes de iniciar o projeto, muitas pesquisas foram realizadas para entender qual seria a principal demanda da região. Pelo levantamento, o empreendimento atenderá uma população de 640 mil habitantes, em cerca de 22 municípios, a exemplo de Paudalho, Tracunhaém, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Lagoa de Itaenga, Araçoiaba, Limoeiro, Buenos Aires e Feira Nova. Esses consumidores já vêm diariamente a Carpina para realizarem suas compras e com o investimento do shopping haverá uma ampliação do volume de vendas.

O projeto em Carpina inclui, além do centro de compras, a construção de loteamento aberto, edifícios e espaço para indústrias. Apesar do projeto em curso, não há prazo para que tudo esteja em funcionamento. As etapas serão iniciadas de acordo com a reação de mercado.

Acesso – O estacionamento do empreendimento comporta vagas para 455 veículos. A Petribu Empreendimentos está executando o projeto que melhora o acesso ao shopping, por meio da duplicação do trecho da PE-41, que vai da BR-408 até três km após o empreendimento onde serão feitas as vias de acesso e as vicinais. A Prefeitura de Carpina ficou responsável pela pavimentação da Av. Marcos Freire, facilitando também o acesso.

Para agendar uma visita e conhecer as vantagens em adquirir uma loja no Shopping Carpina, os representantes comerciais Elnatã Santos e Orlando Lima colocaram à disposição o telefone 081 99442-8151.