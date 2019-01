CARPINA: Organizações carnavalescas devem observar novas regras do Governo do Estado

Em coletiva, realizada nesta quinta- feira (10), na Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto do Carpina, foram apresentados detalhes da Portaria Nº51, publicada no Diário Oficial (DOU) do Governo do Estado de Pernambuco, do dia 8 de janeiro de 2019, que define novas regras referentes a semana carnavalesca. Estavam presentes representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Polícia Militar (PMPE) e da Prefeitura do Carpina (PMC).

A portaria exige que todas as agremiações carnavalescas encaminhem as solicitações para o e-mail gtcarnaval@sds.pe.gov, da Secretaria de Defesa Social (SDS), até o dia 31 do corrente mês. Entre os dados especificados devem constar o percurso do desfile ou local do evento; o horário do início e término; quantidade de palcos, trios elétricos e carros de apoio a serem utilizados; assim como a quantidade prevista de público e quantidade de ingressos a serem vendidos; cópia dos documentos pessoais, do endereço e profissão do responsável.

Segundo o Secretário de Turismo do Carpina, Samuel Higino, toda a equipe está trabalhando para que o Carnaval 2019 seja organizado e tranquilo, na cidade. “Desde já a gestão municipal está preocupada com a segurança e organização para as festas de carnaval. Sabemos do potencial de aglomeração de público de nossa cidade, que seguem blocos tradicionais e consagrados na região. Nos reuniremos novamente para sanar quaisquer dúvidas e garantir que tudo ocorra bem para todos os blocos”, disse o secretário.

A nova regra busca dar dar maior controle às entidades de segurança pública, uma vez que terão acesso a todos os dados, garantindo uma resposta mais rápida em caso de incidentes que necessitem de intervenção. “Faremos um carnaval seguro em todo Pernambuco. Esperamos que em Carpina a adesão seja completa por parte dos organizadores e assim tenhamos uma festa tranquila em todos os aspecto”, disse o Comandante da PMPE, Cel. Cláudio.

A próxima reunião, marcada para o dia 16 de Janeiro, às 10h, no auditório da PMC, será específica para os responsáveis por agremiação, blocos ou eventos, onde serão esclarecidas dúvidas e repassadas novas informações, inclusive pertinentes à atuação da Prefeitura durante o evento.