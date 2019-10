Orlando Jorge anuncia pré-candidatura a prefeito de Limoeiro

O secretário de Saúde de Paudalho, Orlando Jorge de Andrade Lima, anunciou na noite de ontem (3/10), sua pré-candidatura a prefeito de Limoeiro. O encontro foi realizado no teatro da Escola Cônego Fernandes Passos e contou com a presença do deputado federal Ricardo Teobaldo (Podemos), do deputado estadual Gustavo Gouveia e dos prefeitos Marcelo Gouveia (Paudalho) e Danilson Gonzaga (Feira Nova), além do ex-prefeito de Limoeiro Thiago Cavalcanti.

Orlando Jorge foi secretário de Saúde de Limoeiro por duas vezes, na primeira e na segunda gestões de Ricardo Teobaldo, que o apoia no projeto político. Atualmente é secretário de Saúde de Paudalho e conseguiu reunir diversas lideranças políticas e comerciantes locais no encontro.

Em seus discursos, os aliados de Orlando criticaram a gestão do atual prefeito João Luis Ferreira Filho (PSB) e reforçaram o quanto a saúde de Limoeiro evoluiu sob a gestão de Orlando.

Os vereadores de Limoeiro Robertinho Galvão, Luiz Antônio e Daniel do Mercadinho também deixaram seus recados, além de Ricardo Teobaldo e de Thiago Cavalcanti. Ricardo frisou que o nome de Orlando só foi confirmado após realização de pesquisa interna na qual teve uma aprovação de 60%. Na mesma pesquisa foi constatado que 70% da população limoeirense reprova a atual gestão municipal. “Limoeiro precisa de um gestor que saiba administrar bem a cidade, que pague o salário em dia e que respeite os funcionários”, destacou Teobaldo.

Por fim, o pré-candidato a prefeito Orlando Jorge falou um pouco de sua trajetória política e de seu empenho nos cargos que lhes foram confiados. Sobre o perfil como gestor, o pré-candidato frisou: “Precisamos de competência, de gestão, olhar para o futuro, não governar olhando pelo retrovisor. Assumo o compromisso de que não procuraremos saber quem errou, corrigiremos os erros. Não vamos dormir com problemas, mas solucioná-los. Quem vive dizendo que vai fazer é porque não quer fazer. Tem que fazer para o povo acreditar. Valorizar a educação, a saúde, os funcionários públicos”.

Foto: Paulo Pinto