OROBÓ: Homem é preso com espingarda ao fazer tocaia para matar suspeito de estupro

Um homem de 64 anos foi preso nesta quarta-feira (11) no município de Orobó, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar (PM), ao ser abordado, Manoel Felix da Silva, confessou que estava de tocaia, escondido próximo a um matagal, aguardando a passagem do suspeito de estuprar a sobrinha de 12 anos do preso.