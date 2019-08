Orobó prepara festa de Emancipação Política

O município de Orobó, Agreste Setentrional de Pernambuco, a 116 km do Recife, festeja a sua independência de 1 a 11 de setembro com grandes atrações. O tema será: “Orobó, berço que aconchega nossa gente, em seus 91 anos de emancipação política exalta os seus filhos.”

História

A ocupação inicial de Orobó deu-se por povoadores vindos de Paudalho, onde se instalaram aos arredores de um bebedouro de animais, dando assim o primeiro nome ao lugar de Olho D´agua das Bestas.

Para desenvolver a agricultura, iniciaram as queimadas às canas de açúcar, que era uma das principais atividades econômicas da época. Após muito tempo a localidade passou a ser distrito recebendo o nome de Queimadas.

Até então o local pertencia ao município de Bom Jardim, mas em 1928 o governador Estácio Coimbra elevou a pequena vila à categoria de cidade. Em 1938 o município passou a denominar-se “Orobó”, devido à existência de outro município na Bahia com o nome de Queimadas. Orobó é o nome de um riacho, afluente do Rio Tracunhaém, que corta o município no sentido oeste-leste.

Atualmente Orobó tem aproximadamente 25 mil habitantes, onde 70% da sua população vive na zona rural. O município está pelo 5° ano consecutivo entre os dez melhores no quesito de educação no Estado de Pernambuco, sendo o primeiro da GRE Vale do Capibaribe.

Comemorações

Em comemoração por tantas vitórias e conquistas, a Prefeitura de Orobó realiza, através das secretarias de Educação, Cultura e Esportes, os desfiles cívicos das escolas junto com diversas atrações culturais. Iniciando às 6h do dia 1 de setembro com alvorada festiva, regida pela Banda Marcial da Escola Municipal Paulo Freire e hasteamento do pavilhão nacional, dando abertura oficial às comemorações que seguem até o dia 11 nas diversas comunidades do município.

VII Feira de Artesanato

Orobó é conhecida como a terra do Frevolité. Dentro da programação alusiva à emancipação, acontece também a Feira de Artesanato, de 5 a 8 de setembro, com o tema: “Ser artesão é ter orgulho de sua arte”. O evento conta com 83 estandes na quadra de eventos da cidade, sendo 56 de artesanato e 27 de gastronomia. A feira foi idealizada em 2013, primeiro ano da gestão do prefeito Cléber José de Aguiar (Chaparral), e a cada nova edição tem aumentado o número de participantes.

Com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), os participantes contam, gratuitamente, com cursos, palestras, oficinas e capacitações na área do empreendedorismo. O evento também recebe o apoio da Diretoria de Cultura e Esportes, do Centro de Artesanato e da Associação das Artesãs de Orobó.

De acordo com a Aline Albuquerque, secretária municipal de Assistência Social, pasta que coordena a ação, estão confirmados artesãos de 15 municípios pernambucanos e 1 paraibano: Orobó, Bom Jardim, João Alfredo, Carpina, Feira Nova, Machados, Salgadinho, Surubim, Lagoa de Itaenga, Vitória de Santo Antão, Igarassu, Camaragibe, Jaboatão de Guararapes, Olinda, Recife e Natuba (PB).

Encerrando as comemorações, no dia 11 de setembro ocorrerá, às 6h da manhã, alvorada com a banda EREM Rita Maria da Conceição e hasteamento do pavilhão nacional. Às 9h Missa Solene da Emancipação Política, às 14h apresentações das bandas marciais das escolas municipais, estaduais, particulares e demais instituições do município. A partir das 21h, show musical com a cantora Márcia Felipe.

Foto: Prefeitura de Orobó