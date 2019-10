Os benefícios da amamentação no desenvolvimento da saúde bucal infantil

Sabe-se que o leite materno é o principal alimento que a criança pode ter, por ser rico (água, vitaminas, proteínas, gorduras), possuir uma composição nutricional balanceada, além de prover o suporte adequado no desenvolvimento do sistema imunológico, o que permite que o organismo adquira seu próprio mecanismo de defesa.

Existem dois tipos de aleitamento: o primeiro é a mama materna e o segundo a mamadeira. O segundo tipo pode interferir no padrão do desenvolvimento e na movimentação dos músculos mastigatórios e na forma correta para estabelecer a deglutição e a respiração, além de suprir a necessidade nutricional e neurológica infantil.

O aleitamento materno tem sido foco de estudos e interesse multiprofissional por seu valor nutricional e psicomotor. Entre os cirurgiões-dentistas, é um assunto de grande importância por estimular a intensa atividade musculoesquelética que promove o desenvolvimento orocraniofacial. Tal desenvolvimento favorece o adequado selamento labial durante o estado de repouso oral, estimula a correção da posição fisiológica da mandíbula e a adequada postura da língua por trás dos dentes incisivos centrais. Portanto, as orientações precoces são fundamentais às mães (preferencialmente no pré-natal) e deverão seguir até o manejo clínico da amamentação. Este conhecimento sobre o valor nutricional, imunológico, emocional, postural e correto desenvolvimento orofacial do bebê tem sido um verdadeiro “divisor de águas” na pediatria e odontopediatria moderna.

O aumento do uso das mamadeiras e/ou das chupetas em substituição ao seio da mãe e do leite materno traz uma série de disfunções orais com consequentes maloclusões. A utilização da chupeta durante o primeiro ano de vida, por exemplo, pode ocasionar alterações na movimentação da musculatura perioral, além de ser a principal responsável pelo desmame muito cedo, o que leva à introdução da mamadeira. Uma vez que as facilidades da mamadeira entram em cena (menor número de sucções comparado ao seio materno) a criança rejeita naturalmente o peito.

O papel da Consultora de Amamentação é orientar as mães sobre os benefícios do aleitamento materno – exclusivo até os seis meses de vida e prolongando até os dois anos de idade – avaliar a mãe e o bebê durante a amamentação (padrão motor, reflexos primitivos, estado comportamental e as características motoras orais) e a analisar a mamada (mamas, posição do bebê, a pega e a sucção). É necessário que a família e a sociedade incentivem mais as inúmeras vantagens deste momento íntimo de mãe e filho, contando com a ajuda de uma equipe multidisciplinar caso precise!

Thays Araújo – Enfa. Neonatal e Consultora Materna, COREN-PE 458-758

Dra Christiana Marcelino – Odontologia Estética, CRO-PE 8435