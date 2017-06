Os riscos do celular ao volante

Em Pernambuco, a cada 15 minutos, uma pessoa é multada usando celular e isso mostra como o manuseio do aparelho é uma das principais causas de colisões no Estado. Durante o Maio Amarelo as ações alertando os perigos do uso do celular ao volante foram intensificadas com o objetivo de conscientizar o condutor sobre direção segura. O DETRAN-PE buscou parcerias com órgãos de trânsito municipais, estaduais e federal o que colaborou para a diminuição em cerca de 20% dos acidentes no Estado nos últimos dois anos e meio.

Constantemente, instituições públicas e entidades não governamentais levantam questionamentos acerca dos riscos de fatalidades no trânsito causados pela falta de prudência dos condutores, entre eles o uso do celular. Uma pesquisa realizada pela concessionária Arteris no ano de 2016 apurou que 52% dos motoristas usam o celular enquanto dirigem, número preocupante se pararmos pra pensar que mais da metade das pessoas que compartilham o espaço de trânsito estão concentradas em outros dispositivos. O estudo foi apresentado em uma reportagem de uma emissora de TV em rede nacional, em setembro de 2016. Os dados ainda apontam que 70% dos entrevistados consideram o trânsito no Brasil perigoso e, mesmo assim, 88% admitem não ser motoristas prudentes.

Em 2016, após a publicação da Lei Federal 13.281, as multas para esse tipo de infração sofreram reajustes, ficaram mais caras e passaram a ser consideradas gravíssimas. O motorista flagrado utilizando o aparelho enquanto dirige recebe sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Essa medida, entretanto, não deve ser vista apenas como uma punição, mas um alerta aos motoristas que ao usarem o celular colocam sua vida e de outras pessoas em perigo. Nos dias de hoje, o motorista não está apenas sujeito a distrações das ligações telefônicas os smartphones e seus múltiplos aplicativos de conexão a distância atraem a atenção por meio do acesso a redes sociais.

Essa não é uma realidade exclusiva do Brasil. O Centro Médico Cohen Children’s Medical Center, de Nova York, revelou um estudo mostrando que o manuseio do celular ao volante já mata mais jovens nos Estados Unidos do que acidentes envolvendo o consumo de álcool e também a instituição RAC Foundation do Reino Unido constatou que um condutor que dirige enquanto digita uma mensagem, atrasa em 35% o tempo de resposta, reação três vezes mais lenta que um motorista embriagado. Já a Universidade de Utah mostrou que a prática eleva em até 400% o risco de acidentes. Por tanto, não devemos em nenhuma hipótese utilizar o celular enquanto estivermos no volante.