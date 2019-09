Outras Palavras leva cultura e arte para escola pública de Itaquitinga

Estudantes da EREM Prof. Denival José Rodrigues de Melo, de Itaquitinga, no Agreste pernambucano, vão receber na sua escola, na próxima segunda-feira (30), uma edição do Outras Palavras, projeto promovido pelo Governo do Estado de integração entre a cultura e a educação. Na ocasião, haverá uma conversa com o escritor Philippe Wollney, um dos vencedores do Prêmio Pernambuco de Literatura, com a participação especial do poeta Enoo Miranda. A programação encerra com uma apresentação do Cavalo Marinho Estrela de Ouro, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

A ação é realizada pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e Fundação do Patrimônio Histórico de Artístico de Pernambuco (Fundarpe), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação.

Antes do bate-papo, os jovens irão assistir ao do filme “Silêncio Interrompido”, do programa PE na Rua. Em seguida, os estudantes vão ter a oportunidade de conhecer mais sobre a relação de Phillippe Wolney e Enoo Miranda com a literatura, além de assistir, ao vivo, a uma apresentação de um dos Patrimônios Vivos de Pernambuco.

O secretário de Cultura, Gilberto Freyre Neto, avalia que este é um dos programas mais relevantes, voltado aos jovens estudantes da rede pública. “Não é segredo que arte e cultura andam lado a lado com a cidadania. Então, faz todo o sentido que elas estejam juntas nesse projeto que, até o final do ano, circulará por várias escolas e regiões do Estado”, disse.

Presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto acredita que “é muito gratificante colaborar para que os jovens estejam em contato com a cultura de uma maneira tão enriquecedora como a que o Outras Palavras proporciona. Esse contato direto com os artistas alarga as experiências escolares e expande os horizontes dos alunos”.

Tarciana Portella, gerente de Formação e Projetos Especiais da Secult-PE, explica que o Outras Palavras sempre vai além do objetivo central de divulgar a literatura. “O projeto traz para esses jovens das escolas publicas o contato com as manifestações diversas da nossa cultura, de Patrimônios Vivos a Pontos de Cultura, e de grupos que trabalham com as expressões do patrimônio cultural imaterial de Pernambuco”, detalha.

Voltado para estudantes da rede pública estadual de ensino, em quatro anos de existência o programa já atingiu 615 escolas pernambucanas, beneficiou 18.456 estudantes e distribuiu 6.514 livros nas bibliotecas por onde passou.

Serviço:

Outras Palavras em Itaquitinga, com o Philippe Wollney, Enoo Miranda e o Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

Segunda (30/09) | 14h

EREM Prof. Denival José Rodrigues de Melo

Gratuito

Foto: Jan Ribeiro/Secult-PE