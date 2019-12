Ouvidor do município de Vicência visita OGE

Na manhã da segunda-feira, dia 02, a diretora da Ouvidoria-Geral do Estado (DOGE), Zélia Correia, esteve reunida com o ouvidor da Prefeitura de Vicência, José Alisson de Oliveira. Ele veio conhecer a sede da OGE – vinculada à Secretaria da Controladoria-Geral do Estado (SCGE) –, no bairro do Espinheiro, Recife, e buscar subsídios para melhor estruturar a ouvidoria do município localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Ao ouvidor, Zélia destacou que além de aproximar ainda mais o cidadão do Poder Executivo Estadual, por meio da ouvidoria ativa e do fomento ao controle social, é papel da OGE também estimular a implantação de ouvidorias, principalmente nas prefeituras – em atendimento ao inciso VII do art. 13 da Lei Estadual nº 16.420/2018 –, garantindo o exercício do direito à cidadania em todas as esferas do governo.

José Alisson aproveitou a ocasião para falar da recente pesquisa desenvolvida no intuito de avaliar qual a importância das ouvidorias públicas municipais na visão dos estudantes do Ensino Médio da cidade. O resultado da pesquisa foi publicado na Revista da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman (ABO). Também participaram da reunião, Jaciene Dias da Silva e Ana Elisabeth de Brito Alves, que integram a equipe da Ouvidoria de Vicência.

