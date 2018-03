Ovos artesanais é uma boa opção na Páscoa

A “farra do chocolate” começou, e os comerciantes estão otimistas quanto à venda dos ovos de Páscoa, mas a versão caseira pode ser opção para os consumidores.

Mesmo com a retomada da economia, a venda de chocolate, na Páscoa de 2018, está a preços elevados. Os fabricantes já anunciaram um aumento do preço de 3%, e na revenda fica mais de 5%. Os consumidores reclamam, mas não deixam de passar a Páscoa sem comprar os ovos de chocolate para consumo ou presentes. Procurando aquecer a temporada de “caça aos ovos de Páscoa” a indústria e o comércio contra-atacam com novidades no mercado. Para fisgar os consumidores, eles produziram ovos com preços sugeridos de R$ 6,99 a R$ 1.100,00. A associação brasileira das indústrias de chocolates, Abicab, tem estimativa positiva para o mercado 2018 e vai apresentar 130 novidades pelas principais marcas. Elas oferecem brindes atrativos, como boneca e luminária, fone de ouvido com Bluetooth, embalagens em forma de personagens de filmes e desenhos, cesta com vários tipos de chocolates. O produto vem ainda acompanhado com colar e pingente, porta-objeto, com varinha de condão e asas de fada, copo com luz de led, gravador que destorce a voz. Os produtos de chocolates desde o início de março já estão à venda.

De acordo com especialistas em economia, é uma boa ideia fazer os “ovos” em casa, e garantem, “saem mais baratos” e “são mais deliciosos”. Pode-se economizar, nesses tempos de crise. Um quilo de chocolate bruto sai em média por R$ 23,00, o ovo de Páscoa industrializado, de um quilo, custa em torno de R$ 122,00. De acordo com os economistas, os tradicionais presentes de Páscoa feitos em casa ficam 35% a menos que os de grandes marcas. A Páscoa, que é a festa da Ressurreição de Jesus Cristo, tornou-se o evento mais doce do ano. No entanto, torna-se salgada para os bolsos dos consumidores. Os ovos de produção artesanal, “são rápidos de se fazer e pode-se ainda faturar uma renda extra, vendendo-os a amigos e clientes”, orientam. A produção artesanal envolve a compra de chocolate bruto, forma de plástico e embalagem. As grandes redes de lojas e supermercados mesmo com a crise estão otimistas em relação ao crescimento das vendas. Eles esperam o crescimento das vendas, considerando a Páscoa do ano passado. As gôndolas e parreiras das lojas e supermercados já estão repletas de ovos de páscoa de vários preços e qualidade. Os caseiros entram na “farra do chocolate” como uma ótima opção para economizar, lucrar e tornar o produto mais saboroso.