Pacientes do interior de PE enfrentam longas distâncias de ônibus para receber tratamento médico no Recife

“O ônibus vai ao Recife todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira. O município não oferece os exames que os passageiros precisam. Por isso, a gente traz”, explica Maria José.

Para a médica oncologista Carolina Branco, as viagens dos pacientes à capital causam mais problemas que o transtorno logístico, pois afetam também a saúde e a eficácia do tratamento ao qual se submetem. Para ela, a solução seria descentralizar o atendimento médico.

“Pacientes que fazem radioterapia precisam vir diariamente ao hospital. Você recebe um paciente que precisa fazer, por exemplo, uma quimioterapia semanal. Imagine esse paciente ter que vir toda semana, enfrentar estrada. Às vezes, não tem nem a disponibilidade do transporte da prefeitura, causando atrasos no tratamento. Atrasando o tratamento, tem impactos na sobrevida”, ressalta.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, dos R$ 13,8 milhões destinados ao TFD em Pernambuco em 2017, R$ 2,8 milhões foram destinados ao município de Petrolina, no Sertão do estado, que recebeu a maior quantia referente à verba. Em seguida, vêm as cidades de Tabira e Dormentes, no Sertão, que receberam R$ 693,6 mil e R$ 526,7 mil, respectivamente. Em quarto lugar, está o Recife, com R$ 481,4 mil.

Respostas

Questionada pela TV Globo sobre a aplicação da verba, a Secretaria de Saúde da capital informou que a Diretoria Executiva de Regulação da pasta não tinha registro de repasse do Ministério da Saúde em 2017.

A Prefeitura de Petrolina, cidade localizada a 722 quilômetros de distância do Recife, informou que, em 2017, foram atendidos 16.028 pacientes, com 8.954 acompanhantes, na capital. As pessoas fizeram tratamento de oncologia, radioterapia, transplantes e cirurgias eletivas.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, desde 2007, a rede estadual vem sendo ampliada para interiorizar e qualificar o perfil dos hospitais. No início de 2007, eram 27 unidades administradas pela secretaria e, hoje, a rede é composta por 58 centros de atendimento médico.