Padres são vítimas de assalto em Itambé

Dois padres foram vítimas de assalto na cidade de Itambé na tarde da última segunda- feira (23).

O pároco de Aliança, Cleyton Coutinho Urbano, e o pároco de Itambé, Genilson de Souza da Silva, estavam a caminho do local da missa e da procissão da Festa de Nossa Senhora do Desterro, quando foram abordados pelos bandidos ao chegarem ao Sítio Monge. Eles foram surpreendidos por três homens, ainda não identificados e usando duas motocicletas, que anunciaram o assalto.

De posse de revólveres eles obrigaram os padres a deitarem ao chão e de forma violenta ameaçaram as vítimas e levaram pertences pessoais como relógio, dinheiro e celulares, além do carro do padre Genilson e fugiram em seguida.

Horas depois o veículo foi localizado abandonado em um matagal na cidade de Itambé.

A delegacia de Polícia da cidade está investigando o crime.