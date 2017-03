Pai, mãe e filha são mortos dentro da própria casa após assalto em Caruaru

Duas mulheres e um homem da mesma família foram assassinados na noite desta terça-feira (21) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O pai de 61 anos, a mãe, de 52 anos, e a filha, de 24, moravam em Lagoa do Paulista, na zona rural da cidade. Na ação dos criminosos também foi baleado o filho do casal, de 23.

De acordo com a Polícia Militar, quatro suspeitos arrombaram a porta dos fundos, entraram na residência das vítimas, roubaram duas motocicletas, atiraram e fugiram em seguida. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer as vítimas.

Os homens foram levados ao Hospital Regional do Agreste (HRA), mas o aposentado não resistiu e veio a óbito. Os autores dos crimes ainda não foram identificados. A Polícia Civil vai investigar o caso. Os corpos serão encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

*G1