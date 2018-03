Parceria entre SDS e a Fiat Chrysler reforça segurança na Mata Norte

As unidades das polícias Militar e Civil responsáveis pela segurança no Litoral e Mata Norte do Estado foram reforçadas com sete viaturas, cedidas a partir de um acordo de comodato firmado entre a Secretaria de Defesa Social (SDS) e a Fiat Chrysler Automóveis (FCA). O ato de entrega ocorreu na 3ª CIPM, no município de Goiana, com a presença do secretário-executivo de Gestão Integrada, Carlos Júnior, e de executivos da fábrica da Jeep.

Dos sete veículos, quatro servem à 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM), com sede em Goiana e abrangência sobre os municípios de Itambé, Condado e Itaquitinga; dois reforçam o 17º Batalhão da PM (sede em Paulista, mas com atuação em Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá e Itapissuma) e um fica à disposição da Delegacia Seccional de Goiana, auxiliando na resolução de inquéritos, cumprimento de mandados de prisão e investigações. Os carros são dos modelos Palio Weekend e Grand Siena e foram adaptados para o uso policial.

O secretário executivo de Gestão Integrada, Carlos Júnior, lembrou que a segurança pública é feita não só de trabalho e investimento do setor governamental, mas também pode buscar colaboradores. “As operativas da SDS têm feito um trabalho com determinação e inteligência, buscando resultados. Mas também conta com parcerias como esta com o grupo FCA, uma empresa que veio para o Litoral Norte trazendo oportunidades e mudando a matriz econômica em Pernambuco. É gratificante para a SDS estabelecer esta parceria, que mostra que o setor privado pode dar as mãos aos órgãos de segurança pública, com o objetivo do bem comum”, declarou.

Segundo o comandante da 3ª CIPM, tenente-coronel Robson Cordeiro, as novas viaturas permitem potencializar o patrulhamento nas áreas rurais, de praia, distritos e rotas de ônibus. “Estamos prevenindo o crime, agindo de forma mais rápida em caso de assaltos e dando maior sensação de segurança à população. É importante dizer que já estamos registrando queda nos principais índices criminalidade na região. Em Goiana, por exemplo, os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) e os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) caíram, respectivamente, 60% e 16%, no comparativo de janeiro de 2018 com o mesmo período do ano anterior”, destaca A Companhia foi criada em outubro de 2016, desmembrando o território do 2º BPM (sede em Nazaré da Mata), e conta com 209 PMs no policiamento especializado e de área.

Para Carlos Albino, gestor de segurança do grupo FCA, a parceria com o poder público também deve ser uma preocupação das empresas. Por isso, desenvolveu-se a colaboração com a SDS. Há dois anos, já haviam sido cedidos outros cinco veículos para as polícias na região de Goiana, também em regime de comodato. “O grupo FCA entende que é sua responsabilidade, como empresa, apoiar a sociedade. É uma questão de responsabilidade social fazer parceria com os órgãos de segurança pública, nessa missão árdua que têm de cumprir”, avaliou.

Participaram da cerimônia de entrega das viaturas o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel Manoel Cunha; a gerente geral da Polícia Científica do Estado, Sandra Santos; o comandante da Diretoria Integrada do Interior 1 da PMPE, coronel Alexandre Menezes; o comandante do 17º Batalhão da PM, tenente-coronel Marcos Aurélio Ramalho; o delegado titular da 11ª Delegacia Seccional de Polícia, Jean Rockfeller; o delegado titular de Goiana, Herbert Arantes Martins; o secretário de Segurança, Trânsito e Transporte de Goiana, Ramon Aranha; e o vereador Sargento Torres, também de Goiana.