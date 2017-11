Parlamentares ressaltam iniciativas do Governo para combater violência no Estado

Ações do Governo do Estado na área de segurança pública foram destacadas pelos deputados Roberta Arraes (PSB) e Antônio Moraes (PSDB) no Pequeno Expediente desta quinta (23). O aumento do efetivo nas ruas e a repressão às drogas foram os principais pontos citados.

Da região do Sertão do Araripe, Roberta Arraes elogiou o “empenho do governador Paulo Câmara no combate à violência, mesmo diante do cenário nacional de crise”. Entre as ações elencadas, ela citou a criação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Araripina (Projeto de Lei nº 1380/2017), que atende também os municípios de Ipubi e Trindade, alcançando cerca de 150 mil habitantes.

A parlamentar pontuou, ainda, o que considerou o “maior investimento em segurança pública da história de Pernambuco”: o reforço dos efetivos militar, civil e científico. A solicitação dela, na última terça (21), para a instalação de uma delegacia especializada da mulher em Ouricuri também foi anunciada.

Também no Pequeno Expediente, o deputado Antônio Moraes falou sobre o combate ao narcotráfico. “Por meio de vários requerimentos, sugeri ao Governo do Estado para que onde houvesse uma delegacia regional, tivesse também uma delegacia de combate ao tráfico de drogas”, lembrou. “Com a criação dessas unidades, o Governo conseguirá reduzir o número de homicídios porque vai atacar, na realidade, o que está causando o maior problema hoje da segurança pública no Estado”, argumentou.

Na avaliação de Moraes, os entorpecentes chegaram ao Interior com muita força. “Não só a maconha, mas também o crack”, frisou. O parlamentar mencionou também que “não há nenhuma dúvida de que, dos homicídios que ocorrem hoje em Pernambuco, 75% deles têm relação com as drogas”.