Pároco de Carpina recebe alta médica

O pároco da Matriz de São José, em Carpina, Pe Laércio José Barbosa de Lima, recebeu alta médica no final da tarde da última segunda- feira (02), após estar hospitalizado desde o dia 4 de julho, no Hospital Esperança, em Recife.

De acordo com informações do boletim médico foi constatado que o Padre Laércio teve uma encefalite viral ocasionada pelo vírus da herpes. Ele chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com a resposta positiva ao tratamento obteve uma evolução significativa e recebeu alta para continuar o tratamento médico em casa. Segundo a irmã dele, Gorete Barbosa, o padre permanecendo em repouso, por cerca de 60 dias, e afastado das atividades paroquiais.