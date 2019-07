Pároco de Carpina tem alta de UTI

O pároco da Matriz de São José, em Carpina, Pe Laércio José Barbosa de Lima, teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi transferido para um apartamento, no Hospital Esperança, em Recife.

As atenções continuam voltadas por parte da equipe médica para o pronto restabelecimento dele. Segundo a irmã do padre, Gorete Barbosa, ele permanece sem receber visitas e ainda não há um diagnóstico preciso do estado de saúde do paciente.