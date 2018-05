Paróquia de São José em Carpina promove lançamento de livro para construção de capela

A Paróquia de São José de Carpina, através da Pastoral da Saúde, pretende construir a Capela de Nossa Senhora da Saúde, na Comunidade de Olho D’Água. Para a realização da obra eles estão realizando algumas atividades para arrecadar doações.

Com este objetivo acontece na próxima sexta- feira (25) o lançamento do livro “Do Engenho Cuçaí às Universidades”, do autor Antônio Pedro Soares, as 19hs, no Salão Paroquial. A publicação será comercializada por R$20,00 e 50% desse valor será destinado à construção da capela.

O livro- “Do Engenho Cuçaí às Universidades” é uma autobiografia do professor Antônio Pedro Soares. Ele nasceu no Engenho Cuçaí, em Paudalho, e aos 4 anos de idade foi obrigado a deixar a vida na zona rural devido a exploração das terras pelo plantio da cana de açúcar. A família passou a morar em Recife e a partir dos 12 anos ele abandonou os estudos e começou a trabalhar para ajudar os pais. Apenas aos 18 anos, retomou os estudos e por meio do Supletivo Ginasial concluiu o ensino médio e não parou mais. Formou-se em Biologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, fez mestrado e doutorado e trabalhou por 37 anos, na função de técnico em laboratório, além de lecionar em outras faculdades.

Há dois anos ele foi acometido por um tipo de câncer na coluna vertebral, denominado Mialoma múltiplo. Antônio Pedro e paciente oncológico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e fez recentemente um Transplante de Medula óssea, no Hospital Português, e continua em tratamento.