Parque de Dois Irmãos com uma programação especial para a Semana da Criança

O Parque Estadual de Dois Irmãos (PEDI) preparou uma programação especial para as comemorações do Dia das Crianças, na próxima quinta-feira (12/10) e se estende até o domingo (15/10). Entre as atrações estão: a apresentação do grupo Tio Dodinho, que vai animar a criançada com a Bicharada, PJ Masks (Heróis de Pijamas), Baile das Princesas (Moana, Bella, Cinderela e Branca de Neve); enriquecimento ambiental com vários animais; apresentação de técnicas de falcoaria, além de brinquedos infantis e a feirinha de artesanato na Cidade das Crianças (confira a programação anexa). A Coordenadora de Educação Ambiental do PEDI, Marcela Belém, destaca que as atividades com as crianças e os animais são uma das que mais encantam o público. “A programação é voltada para o aprendizado, principalmente para as crianças, com muita diversão e juntinho da natureza”, afirma Marcela.

O público também terá novidades este ano, o PEDI criou novas áreas de convivência. A proposta é que existam no parque espaços para fazer piquiniques, descansar, caminhadas e contemplar beleza da natureza da área. Uma das áreas, chamada de Praça do Ipê, traz o colorido dos Ipês rosa, roxo e amarelo. ”A proposta é atrair mais o público para o parque, não apenas para ver os animais, mas sentar, conversar e fazer lanches com suas famílias, principalmente nesse período que é uma das datas que atrai maior público para o Parque” diz o Gestor do Parque, Walter Blossey.