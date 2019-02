Passistas mirins da Escola de Frevo Zezé Corrêa acertam os passos para caírem na folia

O projeto, formado por cerca de 50 crianças e adolescentes, filhos de agricultores do município de Aliança, já estão a postos para festejar o folia de momo em várias cidades do Estado

A chegada do Carnaval 2019 está sendo aguardada com muita alegria e expectativa pelos integrantes da Sociedade Musical 15 de Novembro, localizada no distrito de Upatininga, em Aliança, na Mata Norte. Distante a 93 km do Recife, a instituição, atua na formação e inserção de crianças, adolescentes e jovens, como passistas de frevo, ritmo presente no carnaval pernambucano.

O público, em sua maioria, filhos de agricultores rurais da região do interior do Estado, tem intensificado os ensaios para fazer bonito por onde passarem, durante os dias de momo. Semanalmente, meninos e meninas, dos 7 aos 16 anos, moradores de Upatininga e redondeza, participam das aulas de iniciação de dança e aperfeiçoamento de performance. A atividade, ofertada gratuitamente, tem como foco tornar os participantes protagonista dos palcos.

Divididos entre as atividades escolares e a Escola de Frevo Zezé Corrêa, os alunos têm a missão de aprender desde os clássicos passos aos mais contemporâneos. Alguns deles, que residem em áreas rurais mais distantes e, às vezes, com baixo poder econômico, chegam a receber ajuda financeira, mensalmente, como forma de garantir que eles não faltem às aulas.

Ao todo, a Escola de Frevo Zezé Corrêa atende cerca de 50 crianças e adolescentes. “Nossa missão é proporcionar, por meio da aulas, muito mais que uma atividade de diversão, mas um novo olhar cheios de esperança e oportunidades, para que elas superarem o dia a dia, que é carregado de dificuldades, seja em casa ou até mesmo, na comunidade em que moram. Aqui é um povoado distante de grandes oportunidades, e essa foi a maneira que encontramos de preencher esse “vazio”, por meio da cultura pernambucana. Esse futuro ninguém vai tirar de nossos jovens” avalia Wanessa Santos, coordenadora do projeto.

A Escola de Frevo Zezé Corrêa é projeto oferecido pela Sociedade Musical 15 de Novembro, que tem sua sede instalada na distrito de Upatininga, na Zona da Mata Norte. Localidade que surgiu no século XIX, por escravos remanescentes do período das Capitanias hereditárias e, que, atualmente, abriga mais de 5 mil famílias.