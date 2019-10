Paudalho abre inscrições para concurso musical

A Prefeitura do Paudalho por meio da Secretaria de Cultura e Turismo abriu inscrições para o Canta Paudalho 2019 na versão infantil e adulto. O processo começou nesta quarta-feira (16) e seguirá até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, na sede da Secretaria que fica antiga Estação Ferroviária, na Praça de Santa Tereza , ou pelo endereço: www.cantapaudalho.com

As primeiras eliminatórias ocorrerão nos dias oito, nove e dez de novembro no Pátio de Eventos Beira-Rio, no Centro da cidade. Para se inscrever é necessário apresentar xerox da Identidade, CPF, comprovante de residência e numero de telefone.

KIDS – A versão infantil da competição vai ter eliminatórias no dia nove e dez. As inscrições ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, também na Secretaria de Cultura e Turismo Ou pelo endereço:

No momento, é necessário apresentar xerox da Identidade (pai ou responsável) · CPF (pai ou responsável), comprovante de residência, numero de telefone.