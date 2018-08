Paudalho inaugura Centro do Parto Normal no próximo sábado (11)

A população de Paudalho passa a ter a disposição o primeiro Centro do Parto Normal Público da Zona da Mata Norte. Com investimento total de quase R$ 1 milhão o serviço será inaugurado no próximo sábado (11), as 19hs, e será administrado pela secretaria Municipal de Saúde.

A estrutura, localizada no bairro de Santa Tereza, conta com suítes individuais equipadas com lugar para banho de sol.

O espaço possui uma extensão de 502m² e é o primeiro da Mata Norte a oferecer no serviço público o parto normal.

A proposta da prefeitura é que com o serviço prestado, às crianças voltem a ser registradas em Paudalho. Segundo informações há cinco anos não eram registrados na cidade por falta de estrutura para a realização dos partos.

As gestantes eram encaminhadas para outros hospitais, a exemplo do Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, que tornou se uma referencia na realização de partos de pacientes de várias cidades da Mata Norte e até de outros estados , registrando mais de 200 ao mês.

Em Paudalho uma das preocupações da gestão seria com a humanização, tanto na atenção básica quanto na especializada.

Outros investimentos– O Laboratório Municipal, no bairro do Alto do Hospital, foi inaugurado no mês de maio e oferta serviços laboratoriais diariamente. O serviço corresponde a mais de 65 tipos de exames como, por exemplo: hemograma completo, glicemia, colesterol, triglicerídeo, hormônios tireoidianos, FSH, LH, Beta-HCG, PSA total e livre, vitamina D, classificação sanguínea, parasitológico de fezes, entre outros. Mensalmente são cerca de 19 mil exames realizados.

Outro investimento na saúde é a Unidade de Pronto Atendimento Laura Bandeira de Melo (UPA Paudalho) que foi inaugurada recentemente.

O local foi entregue à população totalmente estruturado com salas de serviço social, classificação de risco, sutura e curativos, inalação, administração de medicamentos, raio X e ainda consultórios, laboratórios, sala amarela (emergência) e sala vermelha (urgência), farmácia entre outros espaços. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA Paudalho funciona diariamente, 24 horas por dia ofertando cerca de 4.500 atendimentos por mês.