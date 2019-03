Paudalho, Lagoa de Itaenga, Itaquitinga e Condado inscreve para estágio de nível médio nos cartórios e postos de atendimento eleitoral

Estão abertas as inscrições para seleção de estudantes de nível médio, que atuarão em cartórios eleitorais e postos de atendimento de biometria na região metropolitana e interior do estado. No ato da inscrição, o candidato deve optar por apenas um município. Na Mata Norte há vagas para as cidades de Paudalho, Lagoa de Itaenga, Itaquitinga e Condado.

Poderão se inscrever estudantes de escolas da rede pública estadual, inclusive os estudantes do EJA e Travessia.

Para concorrer às vagas de nível médio, o estudante precisa:

a) Ter frequentado o ensino médio no ano de 2018 e estar matriculado no ano letivo de 2019;

b) Ter idade mínima de 18 anos no ato da convocação;

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) Ter disponibilidade para cumprir jornada de 05 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco) horas semanais de estágio, de acordo com o horário de funcionamento do Cartório Eleitoral.

A inscrição é gratuita e realizada, exclusivamente, através do site www.educacao.pe.gov.br, no período de 13 a 22/03/2019. Clique aqui para ir direto para a página de inscrição.

A seleção será efetuada tomando como base a média geral do estudante obtida no ano letivo de 2018.

O estágio está previsto para iniciar em maio de 2019, e haverá vagas em cidades da região metropolitana e do interior do Estado, com remuneração mediante pagamento de bolsa no valor de R$ 575,00 e auxílio-transporte de R$ 8,00 por dia trabalhado. Os estagiários também contarão com seguro de acidentes pessoais.

A previsão para divulgação do resultado final é dia 15/04/2019.

Todas as informações sobre o processo seletivo de estágio de nível médio podem ser encontradas no site do TRE/PE, www.tre-pe.jus.br, no seguinte caminho: O TRE -> Projetos Sociais -> Programa de Estágio -> Processo Seletivo 2019 -> Nível Médio.

*Informações TREPE