PAUDALHO// Paulo Câmara enfatiza boa preparação para segurança pública durante solenidade militar

Oitenta novos oficiais militares serão incorporados ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar de Pernambuco, em mais um reforço à área de segurança pública. Para iniciar mais um Curso de Formação de Oficiais (CFO), homenageando o líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier – cuja data comemorativa transcorreu em 21 de abril – o governador Paulo Câmara participou, nesta segunda-feira (22), da entrega do Espadim Tiradentes, arma que simboliza o patrono de todas as Polícias Militares do Brasil, na Academia de Polícia Militar de Paudalho (APMP), Zona da Mata Norte.

Ao discursar, Paulo Câmara enfatizou a importância de uma boa preparação dos oficiais para garantir a melhoria contínua da segurança no Estado. “É uma satisfação dar início a esse curso de formação com essa entrega simbólica e, ao mesmo tempo, com a certeza de que vamos ter uma formação adequada, que vai mais uma vez preparar pessoas para comandar os desafios da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares do Estado de Pernambuco”, declarou o governador.

O secretário Estadual de Defesa Social, Antônio de Pádua, que também prestigiou o evento, destacou a iniciativa de Paulo Câmara em autorizar a realização desse curso, dentro das ações pautadas pelo Plano Estadual de Segurança Pública, o Pacto Pela Vida. “Nesta etapa, vocês serão treinados para desempenharem suas funções na certeza que contribuirão com as atividades das corporações, bem como na redução dos indicadores criminais. No primeiro trimestre de 2019, apresentamos uma redução de 27,6% nos Crimes Violentos Letais Intencionais e 19,3% de redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio, no comparativo com o mesmo período de 2018”, explicou Pádua.

O coronel Manoel Cunha, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, também lembrou os esforços empreendidos pelo Governo do Estado para melhor servir à população. “Agradecemos por tudo em que avançamos, em relação ao efetivo, equipamentos, condições de trabalho e salários. Num momento tão difícil para os Estados brasileiros, Pernambuco se sobressai e consegue, de uma forma especial, dar às forças públicas as condições necessárias para trilhar os caminhos do bem e da segurança da sociedade”, disse Cunha.

Em seu momento de fala, o coronel Vanildo Maranhão, comandante-geral da Polícia Militar, discorreu sobre a importância desse momento para a formação militar do oficial. “O Espadim é um símbolo do saber e da luta que vocês vão ostentar até o final do CFO. Ele simboliza a honra do cadete e é uma arma exclusiva”, observou.

Dos estudantes, 62 farão parte do CFO da PM, inclusive nove mulheres. Já nos Bombeiros Militares, participam 18 pessoas, com duas integrantes do sexo feminino. Esta é a segunda turma do CFO da PM com a exigência de formação superior em Direito. O curso terá carga horária de 1.886 horas-aulas, distribuídas em 51 disciplinas. Já a turma do CFO dos BM, que é pioneiro em relação ao cumprimento da exigência da formação superior, tem carga horária de 57 disciplinas.

Formada em Serviço Social, Isabela Oliveira é uma das duas mulheres que vão incorporar o CFO para o Corpo de Bombeiros. A futura oficial sempre teve admiração pela corporação, mas na primeira vez que prestou concurso não obteve êxito, o que não a fez desistir. “Vi agora uma oportunidade. Acredito que será uma tarefa árdua até porque é de muita responsabilidade servir à sociedade. Mas eu espero que consiga ser a melhor oficial”, comemorou.

A honraria recebida, o Espadim Tiradentes, é uma pequena espada associada à imagem do cadete e representa o símbolo maior do aluno-oficial, uma peça exclusiva, numerada e com detalhes em metal dourado, que exige de seu portador manutenção constante durante o período do curso. A APMP oferece diversos cursos e estágios e recebe alunos de outros 22 Estados.