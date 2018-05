Paudalho promove atividades de esporte e lazer para alunos da rede municipal

A Prefeitura do Paudalho através do Ministério do Esporte e Governo Federal realizará a Semana Radical de Paudalho.O evento acontece em duas etapas: de 28 de maio a 02 de junho e no período de 04 a 09 de junho.

O objetivo é proporcionar ao público, atividades de esporte e lazer com segurança e dinamismo. Serão ofertadas diversas oficinas, entre elas: tirolesa, escalada, jogos e brinquedos, pistas de cordas, touro mecânico, esportes radicais e voleibol. A ação visa promover o bem-estar dos alunos das unidades de ensino da Rede Municipal. As inscrições devem ser realizadas nas escolas cadastradas. A expectativa da organização do evento é reunir 4.320 alunos.