Paudalho realiza espetáculo Paixão do Monte da Fé

O espetáculo Paixão do Monte da Fé é realizado ao ar livre na Vila Asa Branca, em um cenário natural, no município de Paudalho. Este ano as apresentações acontecem no período de 17 a 19 de abril, a partir das 20hs.

A encenação faz parte do Ciclo das paixões de Pernambuco, destacando-se na Zona da Mata Norte, envolvendo mais de 200 pessoas entre atores, atrizes, figurantes, e produção. Gerando emprego e renda temporários, não só para quem produz o espetáculo, mas também o comércio informal, aquecendo a economia local.

Atualmente o espetáculo atrai um público aproximadamente de vinte mil pessoas durante as apresentações que acontecem em três dias da semana santa, com entrada gratuita.

A equipe é formada pelo Diretor Geral João Batista, Direção de Arte, Cecéu Ribeiro, Lucas Barbosa e a produção de Nadinho Victor, Elivelton Carlos e Gustavo Moreira. O elenco principal é formado pelos atores Júnior Pereira de lima (Jesus), Flaviana Silva (Maria), Kyrlle Lima (Pilatos), Cecéu Ribeiro(Herodes) e Yonaldo Afoso (Judas).

História- Nos anos oitenta, através da iniciativa do grupo Os Tarcisianos da igreja católica (movimento jovem) no qual os mesmos apresentavam a vida de Jesus de forma itinerante as principais cenas do calvário, e que seguia em cortejo pelas principais ruas da cidade. Em uma caminhada de 25 anos itinerante, chegam a um monte que recebeu o nome de Monte da Fé, por lembrar algo que esta no subconsciente religioso, dos tempos em que se passou a historia mais contada da humanidade.

Assim, no ano de 2006 com a integração de várias pessoas e grupos de teatro, formou-se assim um grupo coeso e forte: O Movimento Teatral de Paudalho. A encenação da Paixão no Monte da Fé acontece unos anos de 2007 a 2014 e está sendo retomado este ano.

Acesse o link do vídeo da última aApresentação da Paixão do Monte da Fé: https://www.youtube.com/watch?v=Ta6HSCnya6E