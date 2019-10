A Academia da Saúde de Paudalho realizará um Passeio Ciclístico no próximo domingo (20). A ação terá concentração na Academia a partir das 6h30 e saída às 7h30. Serão dois percursos: o kids (1 Km) e o adolescente (10 Km) com destino do Centro da cidade para a Pedreira que fica perto da comunidade de Muriongo.

A programação tem apoio da Secretaria de Esporte, Juventude, Lazer e Desenvolvimento Econômico.