Paudalho recebe a competição Norte Nordeste Karatê

Com apoio da Prefeitura do Paudalho, o Município receberá entre os dias 13 e 15 de abril de 2018, a competição Norte Nordeste Karatê. O evento é realizado pela Confederação Educacional do Brasil de Karatê e efetivado pela Secretaria Executiva de Esportes do Município. O Norte Nordeste Karatê será aberto ao público, na Quadra de Esportes da Avenida Miguel Arraes, no Centro do Paudalho. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site: www.cebk.com.br.

O secretário Executivo de Esportes, Diógenes Porfírio, acredita que o evento vai ajudar a difundir a modalidade na Cidade. “A ideia de trazer esse tipo de evento é contribuir com o crescimento de uma modalidade olímpica, mas que ainda precisa ser difundida não somente no Brasil, como também aqui em nossa cidade. Eu estou bastante feliz e convido o paudalhense para participar”, disse.

A Prefeitura do Paudalho se compromete em apoiar as práticas esportivas. No Município já foram realizadas competições como por exemplo: Paudalho Open de Taekwondo, Corrida de São Sebastião, eventos de capoeira, fisiculturismo, entre outros. “É importante ressaltar essa importância que nós temos dado às diversas modalidades, pois entendemos que o esporte possui o meio de transformar vida. Ele ainda proporciona lazer e entretenimento a todos. Isso é só o começo!”, afirmou.

