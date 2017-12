Paudalho recebe mostra fotográfica que revela a essência do homem rural

O corte da cana de açúcar, as queimadas pós-colheita e todo o universo que compõe o dia-a-dia do homem rural dos canaviais pernambucanos estão em foco na exposição que passa por quatro cidades de Pernambuco. “Rurais” é fruto dos registros feitos por Joãomiguel Pinheiro e Francisco Baccaro em diversas locações onde a cadeia produtiva canavieira está presente. Em Paudalho, a mostra segue até o dia 10 de dezembro. A visitação é gratuita.

São 38 fotos em colorido e preto & branco, 14 delas estão expostas nas janelas de um ônibus e retroiluminadas pelo sol, enquanto as demais estão na área externa fixadas em tendas. Dentro do ônibus é possível sentir o calor da região junto com a paisagem sonora, com sons do corte de facão e queimadas que tornam a experiência ainda mais realista. Mas é através dos detalhes de olhos, sorrisos e movimentos que é possível sentir a essência do homem rural.

As imagens captadas por Joãomiguel, que optou por expor em P&B, evidenciam de maneira visceral a força da mão de obra dos trabalhadores nos canaviais, bem como as singelezas das vestimentas, o refúgio num gole d’agua mesmo sob o sol fervente e o cansaço no trajeto de volta para casa. Em contraponto ao cinza, Francisco traz as cores relatando com abstrações ou cortes detalhados o labor daqueles homens que se misturam às palhas da cana, à poeira e ao fogo diariamente.

Por meio das obras, é possível notar poesia ao mesmo tempo em que se pode ler a arduidade que perpassa o trabalho dos fotografados. E esse também é o teor dos textos do jornalista e escritor Sidney Rocha, que compõem a descrição e também o catálogo da mostra. A publicação foi lançada no último sábado (25) e terá distribuição gratuita de 100 exemplares nas cidades por onde passar.

A exposição teve início no dia 18 de novembro no Festival Arte na Usina Santa Terezinha, no município de Água Preta, na Mata Sul do estado. “Rurais” passou por Caruaru (28 a 03/12), e chega a Recife (12 a 16/12).

Acessibilidade:

A exposição “Rurais” é uma experiência sensorial completa para todos os públicos e para isso a acessibilidade foi tratada com muito cuidado. A mostra oferece monitoria e audiodescrição para todas as fotos, vídeo em libras e fichas descritivas escritas em braille.

Sobre os fotógrafos:

O fotógrafo Joãomiguel Pinheiro (Recife, 1971) é também produtor cinematográfico, cenógrafo e diretor de arte. Tem intensificado sua produção audiovisual, apresentando trabalhos frutos de suas pesquisas em viagens pelo Brasil, de onde se desprendem suas imagens. Atualmente, vive em Olinda, Pernambuco.

O fotógrafo Francisco Baccaro (Olinda, 1978) é master de Cinema pela Scuola Civica di Cinema e Nuovi Media, de Milão, com várias exposições, instalações e live performances ao redor do mundo, nas quais se destacam o potencial interativo de sua produção autoral. Atualmente, vive no Recife, Pernambuco.