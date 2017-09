Paudalho tem atendimento gratuito de saúde

Atendimentos gratuitos de saúde, assistência jurídica, assistência social e atividades esportivas estarão disponíveis gratuitamente para a população de Paudalho, na Zona da Mata Norte do Estado, (18), na Arena da Cidadania de Paudalho. O evento, que segue até a quinta-feira (21) na quadra externa do Loteamento Primavera, é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco em parceria com a Prefeitura de Paudalho e com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Econômico e Social (ABDESM).

Cerca de 800 jovens são esperados. As inscrições são gratuitas e realizadas no local das atividades, que ocorrem sempre entre 8h e 12h e entre 14h e 17h. Os atendimentos de saúde contarão com orientação nutricional, aferição de pressão e exame de glicose. Também haverá assistência social com corte de cabelo e manicure, entre outros serviços, e atividades esportivas como alongamento, futebol e gincanas. A assistência jurídica será prestada por especialistas disponíveis para esclarecimentos.

A ação visa contribuir com o fortalecimento do papel social dos jovens, resgatar a cidadania e desenvolver uma metodologia participativa da autoestima, despertando o sentimento comunitário com foco no bem comum. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 98136-5514.



SERVIÇO: Arena da Cidadania de Paudalho

Local: Quadra do Loteamento Primavera

Horários: Entre 8h e 12h e entre 14h e 17h

Programação: Atividades de saúde, assistência social e cidadania, atividades físicas e recreativas, corte de cabelo e manicure, entre outras.

Informações: (81) 98136-5514.