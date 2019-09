Paudalho: tradição, fé e cultura

Por Paulo Ferreira

Ao completar 208 anos, Paudalho, na Zona da Mata, a 44 km do Recife, com acesso pela BR-408, recebe o título de “Capital Pernambucana da Romaria”. E tem um bom potencial turístico. Assim, reserva aos visitantes lugares interessantes para se conhecer, onde se pode viver o turismo ecológico, histórico-cultural, de lazer e, principalmente, o religioso.

Além de promover a cultura e os elementos religiosos, Paudalho faz parte da rota rural, com destaque para o Engenho São Bernardo, que oferece o turismo rural e pedagógico, com 200 hectares de mata atlântica preservada. Para visitação, o principal atrativo é o antigo engenho Ramos e a capela de Nossa Senhora da Luz, o terceiro maior centro de romaria do Brasil (a 3 km do centro da cidade).

Outros pontos turísticos são: a ponte Itaíba, construção histórica do século XIX, o bosque de pau-brasil, as ruínas da fábrica de beneficiamento de sal zenite, instalada em prédio histórico do século XVIII, antiga estação ferroviária (à Praça Santa Terezinha), antigos casarões com azulejos portugueses, antigos engenhos com suas casas-grandes e capelas, casa de farinha do Engenho Açougue Velho, açude do Zumbi, Estação da Acerola, com seus doces e sorvetes especiais da fruta (à margem da BR-408).

O turismo religioso é o mais procurado por conta da capela de Nossa Senhora da Luz, que abriga a imagem de São Severino. O santo é considerado milagroso, e milhares de romeiros de vários estados do Brasil vão ao santuário pagar promessas por graças alcançadas. Anexo à capela está a Casa dos Milagres, onde se encontra exposto grande número de ex-votos, registro do reconhecimento dos fiéis. O turista ainda pode apreciar o Engenho Ramos (desativado), comprar artesanato, comer frutas e comidas típicas e contemplar as belezas naturais do lugar. A religiosidade dos paudalhenses é notável também pela presença de diversas igrejas e capelas, inclusive em sítios e antigos engenhos. Outro atrativo histórico são as ruínas do mosteiro e capela de São Francisco, construção do século VII, que serviu de refúgio para vários religiosos perseguidos durante a invasão holandesa. Os visitantes ainda podem viver bons momentos em outros lugares turísticos como o mirante da capela de Santa Terezinha, na Vila Dendê, o Alto do Cruzeiro, acesso pela estrada da Usina Mussurepe; capela de Nossa Senhora do Desterro, no povoado do desterro, capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no povoado de Rosarinho; igreja de Nossa Senhora do Rosário, no centro; igreja de Santa Terezinha, na praça do mesmo nome, igreja-matriz do Divino Espírito Santo (no centro); barragem da Bicopeba e do Engenho Orá; Parque de Eventos Beira Rio; parques aquáticos de águas Finas e do Bambu e outras atrações do bairro de Aldeia. Entre suas tradições destacam-se o carnaval, considerado um dos melhores do interior, e suas manifestações folclóricas. A origem do seu nome é por conta de grande quantidade da árvore pau do alho que havia na cidade. Paudalho dispõe de serviços populares de alimentação e hospedagem e também conta com a infraestrututa turística de municípios vizinhos, como Carpina, Tracunhaém, Nazaré da Mata e Limoeiro. O título de “Capital Pernambucana da Romaria” foi concedido pela Alepe por solicitação do deputado estadual Gustavo Gouveia, o que reforça a importância do município no turismo religioso nacional.