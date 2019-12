Paulo Câmara anuncia 100 vagas para mulheres em curso de eletricista

O governador Paulo Câmara anunciou 100 vagas para mulheres no curso de eletricista, durante solenidade no Palácio do Campo das Princesas, nesta terça-feira (17.12). Após a conclusão do treinamento, as profissionais estarão aptas a trabalhar para a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) – empresa do grupo Neoenergia. A ação da Celpe, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher, promove a primeira Escola de Eletricistas exclusivamente direcionada para mulheres, que vão exercer atividades em instalações elétricas prediais e nas redes de distribuição de energia. A iniciativa inédita no Estado faz parte do programa Pernambuco com Elas.

De acordo com Paulo Câmara, a iniciativa do grupo mostra que é recompensador investir em Pernambuco e no público feminino, que compõe uma força de trabalho local muito importante. “Assim como a Jeep, que investiu e investe em Pernambuco e nas profissionais pernambucanas, tenho certeza de que o Neoenergia terá um retorno imediato e de qualidade com a formação dessas mulheres eletricistas”, comentou o governador, que deu um recado às alunas já formadas nas turmas mistas anteriores: “vocês são um exemplo para os pernambucanos que estão hoje se formando nas nossas escolas.”

Segundo o presidente da Celpe, Saulo Cabral, a Escola de Eletricistas para Mulheres tem a finalidade de incentivar a inserção feminina para atuar em uma profissão predominantemente ocupada por homens. “Estimular a presença de mulheres em uma atividade ainda vista como masculina não só amplia a oportunidade no mercado de trabalho, como também apóia a constante busca pela equidade entre gêneros”, afirmou. “Ao final do curso, as participantes, que em sua maioria são contratadas, servirão de exemplo e estímulo profissional para várias outras mulheres que poderão se ver ali representadas”, finalizou.

Wedja Dayane, moradora de Olinda, se formou no último curso e já se tornou um exemplo para outras mulheres. Ex-estudante do curso de Edificações na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (ETEPAM), onde teve o primeiro contato com a área, ela foi se apaixonando pelo desafio, apesar das dificuldades. “Nunca imaginei que poderia ser eletricista, assim como outras mulheres também pensam. Passei por muitas dificuldades, pois na minha turma tinha homens e mulheres, então cada atividade que conseguíamos realizar era uma vitória. Mas saí conseguindo realizar todas as atividades. Quando entrei na Celpe, minha vida mudou como um todo, como mulher e como cidadã. Hoje, sou a primeira mulher do grupo a ser eletricista de linha viva e trabalhar com alta tensão”, disse a jovem de 22 anos.

Estiveram presentes à solenidade a vice-governadora Luciana Santos, os secretários Alberes Lopes (Trabalho, Emprego e Qualificação), Sílvia Cordeiro (Mulher) e Marcelo Bruto (Desenvolvimento Urbano e Habitação), o diretor-presidente do grupo Neoenergia, Mário Ruiz-Tagle, a diretora-presidente adjunta Solange Ribeiro e os diretores-executivos Rogério Martins e Bruno Coelho.

INSCRIÇÕES – As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser efetuadas a partir de amanhã (quarta, 18) até o dia 22 de dezembro, exclusivamente pelo site www.celpe.com.br. O processo seletivo conta com prova escrita (português, matemática e redação), avaliação psicológica, teste prático, além de entrevista para avaliação de perfil. As alunas serão divididas em quatro turmas, com 25 participantes cada uma. O curso possui disciplinas teóricas e práticas, com duração de até sete meses e carga horária de 596 horas.

As aulas serão ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PE) nas unidades Areias – Recife, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Garanhuns. O curso tem início no primeiro semestre de 2020. A ação faz parte do compromisso da distribuidora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que colocam a igualdade de gênero como uma das grandes metas globais a serem atingidas até 2030.

