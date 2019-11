Paulo Câmara assina ordem de serviço em Limoeiro

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, assinou hoje (26), a ordem de serviço das obras do acesso viário ao futuro Loteamento Empresarial de Limoeiro e do processo licitatório para a venda de três lotes do empreendimento e a assinatura de protocolo de intenções para instalação da Bandeira Têxtil, tecelagem local que passará por expansão.

A ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper), contou com as presenças do secretário Bruno Schwambach, do presidente da AD Diper, Roberto Abreu e Lima, do prefeito de Limoeiro, João Luís Ferreira Filho e vereadores limoeirenses, além de empresários.

A área de 30 hectares está localizada as margens da Rodovia PE 50, no trecho entre as cidades de Limoeiro e Feira Nova. Segundo edital publicado pela AD Diper, as obras vão custar aproximadamente R$ 2.300 milhões e tem previsão de término para outubro de 2020. De acordo com o prefeito de Limoeiro, João Luís, já existem três empresas locais confirmadas para ampliar suas produções indo para o Distrito Industrial.

Após instalação das empresas, baseado em estudos da secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o gestor do município prevê uma geração de aproximadamente 550 empregos diretos. Existem outras empresas de fora com propostas de instalação sendo analisadas pela AD Diper. Nesta terça também será doado um terreno à empresa limoeirense Bandeira Textil para futura ampliação da produção. A área fica no Distrito de Gameleira, as margens da Rodovia PE 90.

“O distrito industrial vai mudar o destino de muitas pessoas, um marco para nossa cidade”, disse o prefeito João Luís. Já o governador Paulo Câmara afirmou que tem procurado viabilizar a geração de emprego. “Um sonho antigo de Limoeiro está se realizando. Vamos dar condições de atrair empresas que vão se instalar no distrito industrial. 2020 vai ser diferente”, pontou.

Paulo Câmara discurso em frente ao Palácio Municipal Francisco Heráclio do Rego, à Praça Comendador Pestana, 113 – Centro, visitou o gabinete do prefeito João Luís e também esteve no terreno do futuro Distrito Industrial.

Foto: Reprodução