Paulo Câmara entrega conjunto de ações na Mata Norte

O governador Paulo Câmara irá até a Zona da Mata Norte, nesta sexta-feira (25.08), para anunciar e entregar uma série de ações para a região. No início da manhã, o chefe do Executivo estadual dará início, oficialmente, à moagem da safra 2017/2018 de cana-de-açúcar da Usina Cruangi, acionando as moendas do parque fabril. Ainda no município, Paulo entrega 169 títulos de posse aos agricultores do assentamento estadual Panorama, de Timbaúba, e 40 para moradores do assentamento Pituassu, de Itaquitinga.

De lá, o governador segue para Ferreiros onde autoriza o início da licitação para a ampliação da Estação de Tratamento de Água no município. Com um investimento de R$ 1 milhão de reais, a obra vai beneficiar a população de Ferreiros e Camutanga, um total de 17 mil pessoas. Através do FEM, serão liberados cerca de R$ 790 mil para ações no município.