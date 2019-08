Paulo Câmara participa de missa em celebração ao início de moagem da antiga usina Cruang

O governador Paulo Câmara participou, nesta quarta-feira (28/08), de missa campal em celebração ao início da moagem de cana-de-açúcar na antiga Usina Cruangi, no município de Timbaúba. Atualmente, a unidade é administrada pela Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar (Coaf). A previsão da entidade para a safra 2018/2019 é esmagar 650 mil toneladas de cana. O governador esteve acompanhado do secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto.

“É o quinto ano que eu venho, faço questão. A Coaf tem feito um trabalho muito importante aqui. Diante de um cenário muito adverso por que passa o Brasil, a gente vê na Mata Norte condições de as usinas funcionarem e de as cooperativas gerarem emprego e renda”, afirmou Paulo Câmara. “A gente tem expectativa de uma safra positiva em 2018/2019. Uma safra que, com certeza, vai ser muito importante para Timbaúba e para a economia pernambucana”, acrescentou.

O presidente da Coaf, Alexandre Andrade Lima, reforçou a relevância da usina para a região. “O faturamento se divide para pagamento dos trabalhadores, dos fornecedores e dos impostos. Então esse recurso gira em torno de toda a região, beneficiando grande parte da população. Costumo dizer que uma usina é sempre patrimônio do município, porque o que ela gera de emprego e renda para toda a comunidade é uma coisa imensurável”, declarou.

“A gente trabalha por temporada. Agora que vai começar a moer a safra, eles nos chamam e temos nossa vaga certa. E essa oportunidade é muito importante para conseguir colocar as coisas dentro de casa. Tem gente que trabalha aqui que já comprou carro, moto e até uma casa própria”, contou Cristiano Manoel de Oliveira, funcionário da usina há dois anos. A estimativa é que a indústria da cana-de-açúcar gere cerca de 70 mil empregos diretos e formais de setembro até março de 2020.