Paulo Câmara reforça turismo de Limoeiro com construção  do Centro de Artesanato do Vale do Capibaribe

Em passagem pelo Agreste Setentrional nesta sexta-feira (20), o governador Paulo Câmara assina a ordem de serviço para a construção do Centro de Artesanato do Vale do Capibaribe, no município de Limoeiro. A intervenção será realizada através da reforma do antigo Açougue Municipal, localizado no centro da cidade, que será o novo espaço cultural e turístico do município. Ao todo, serão investidos R$ 541,7 mil – recursos da União e do Tesouro Estadual. O prazo de conclusão é de seis meses.

Com o objetivo de apoiar os artesãos da região e fomentar o turismo local, o prédio irá contemplar salões de exposições, restaurante panorâmico com vista para o Rio Capibaribe, bar, cozinha, vestiários, área de serviço e área descoberta. Além disso, quando concluída, a estrutura vai abrigar também a nova sede da Secretaria Municipal de Turismo. Toda a instalação contará com acesso facilitado aos Portadores de Necessidades Especiais – PNE.

Abastecimento- Ainda no município de Limoeiro, outras duas importantes obras serão autorizadas, nesta sexta-feira (20), pelo governador Paulo Câmara, para reforçar o abastecimento hídrico do município. Serão investidos R$ 1,6 milhão na expansão do sistema de abastecimento da cidade e na ampliação da capacidade de captação da água que vem da Barragem Carpina. Com as intervenções, cerca de 45 mil pessoas serão beneficiadas com a oferta de mais água nas torneiras.