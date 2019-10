Paulo Câmara regulamenta transporte alternativo

Durante o seminário do Todos Por Pernambuco, nesta sexta-feira (04), em Surubim, o governador Paulo Câmara assinou o decreto que regulamentará o transporte alternativo de passageiros no Estado de Pernambuco. A medida foi construída após muito diálogo com quem atua no setor e vai de encontro à Lei Federal nº 13.855/2019, sancionada pelo Governo Federal.

A legislação, que entrará em vigor no dia 9 de outubro deste ano, é baseada em projeto de lei apresentado pelo deputado federal Daniel Coelho (Cidadania-PE). Pelo texto, haverá aumento de punição para quem realiza transporte alternativo de forma irregular. Também ônibus e vans escolares irregulares, e o transporte remunerado de pessoas ou bens sem autorização passam a ser considerados infrações gravíssimas, sujeitas a multa – que pode ser multiplicada por cinco no caso do transporte escolar. O texto legal também determina perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e remoção do veículo. Atualmente, o transporte escolar ilegal é considerado infração grave, e o de pessoas e bens, média.

Com a assinatura do decreto estadual, toyoteiros e motoristas de vans serão beneficiados e continuarão a fazer o transporte regular de passageiros. “São pessoas que se organizaram e estão com os veículos transportando com segurança. E esse é o tipo de transporte que vai a lugares específicos e garante o direito de ir e vir das pessoas”, ressaltou o governador.

Motoristas e proprietários de veículos que realizam transporte alternativo no Agreste Setentrional comemoraram a decisão. De acordo com um dos representantes, o fato de mostrar ao governador a importância que a categoria tem para a economia da região, ajudou na decisão.

A categoria convocou usuários, proprietários de casas de peças e de postos de combustíveis, motoristas e cobradores para estarem presentes durante a passagem de Paulo Câmara por Surubim. Além disso, eles também estão se organizando para fundar uma associação com o objetivo de fortalecer a classe.

Foto: Lulu/Surubim News