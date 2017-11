PE-089 recebe melhorias em São Vicente Férrer

A PE-089, que liga o Agreste Setentrional à Mata Norte, é mais uma importante via que está sendo contemplada com ações de conservação, no trecho entre o distrito de Siriji e São Vicente Férrer, com 10 quilômetros de extensão. Equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Transportes, estão finalizando a operação tapa-buracos. A iniciativa está beneficiando diretamente uma população com mais de 17 mil habitantes desse município.

Foram concluídos os serviços de roço, capinação, limpeza e pintura dos dispositivos de drenagem e remendos profundos nos pontos críticos da via. As ações manterão toda extensão da rodovia em boas condições de trafegabilidade, reforçando a segurança dos motoristas e usuários com mais conforto, proporcionando melhoria na mobilidade das pessoas e facilidade no escoamento da produção da banana, principal cultivo daquela região.

“Garantir o direito de ir e vir das pessoas com melhores condições de mobilidade nas rodovias pernambucanas, através das ações de conservação rotineira, é um compromisso permanente do Governo do Estado, que vem sendo realizado com muito trabalho e esforço pela nossa Secretaria”, enfatizou o secretário de Transportes, Sebastião Oliveira.

A PE-089 é uma rodovia que encurta distâncias para quem se desloca da Mata Norte e do Agreste Setentrional para outras localidades de Pernambuco e dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A via tem uma importância fundamental para o desenvolvimento daquelas regiões, onde estão concentrados grandes produtores de banana e de cana de açúcar e de importantes polos comerciais, contribuindo também para o intercâmbio social, econômico e cultural dos municípios pernambucanos locais.