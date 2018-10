PE tem reforço de 15 mil agentes de segurança no primeiro turno das eleições 2018

Neste ano, o estado optou por não solicitar apoio às Forças Armadas e emprega cerca de R$ 9,5 milhões na segurança das eleições, R$ 1,5 milhão a mais que nas eleições municipais de 2016.

De acordo com o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, os centros regionais de comando alimentam um sistema centralizado no Recife, mas que responde à seção nacional do mesmo centro.

“Todos os centros terão que alimentar um sistema que centraliza as informações. Todas as 218 delegacias dos 184 municípios e de Fernando de Noronha estarão abertas, durante o horário eleitoral. Também teremos o emprego das três aeronaves da SDS no estado, sendo duas no Grande Recife e a outra no Agreste de Pernambuco”, afirmou o secretário.

Confira o número de plantões das forças de segurança

24.879 – Polícia Militar

1.863 – Polícia Civil

388 – Corpo de Bombeiros

53 – Polícia Científica

43 – Corregedoria da SDS

16 – Grupamento Tático Aéreo

De acordo com a SDS, a maioria do reforço policial empregado em Pernambuco vai para o Agreste de Pernambuco, onde há a maior concentração de locais de votação. Segundo o delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Renato Madsen, a Polícia Federal vai atuar dentro dos Centros de Comando e Controle junto às forças estaduais de segurança.