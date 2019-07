Pedras nos rins: o que você precisa saber para preveni-las

As pedras nos rins são formações minerais sólidas que, ocupam a via de drenagem da urina, e também podem ser chamados de cálculos urinários ou litíase urinária. Esta condição é formada quando a urina possui cálcio, oxalato e ácido úrico em excesso, que acabam contribuindo para a formação das pedras.

Os principais sintomas para a presença dos cálculos urinários são a dor lombar em cólica e a presença de infecção urinária, porém, de acordo com o médico urologista, Dr. Marcos Tobias Machado, algumas situações podem não causar nenhum sintoma.

Além disso, há alguns fatores que contribuem para o surgimento do cálculo renal. “Homens entre 25 e 50 anos, pacientes que já tiveram pedras nos rins e pessoas que vivem em regiões quentes são mais suscetíveis a obter uma crise”, explica Dr. Marcos.

Abaixo, o especialista detalha os processos de formação para três tipos de pedras nos rins.

– Cálculos de cálcio: normalmente são formados por um aumento na eliminação do cálcio na urina (e não do cálcio ingerido na dieta). A causa é por seguir uma dieta rica em sal e pobre em água, podendo ter um traço hereditário associado.

– Cálculos de ácido úrico: formados através do metabolismo de proteínas em indivíduos com gota úrica (doença que acomete os rins e articulações devido ao aumento do ácido úrico no sangue).

– Cálculos de fosfato de amônio magnesiano: conhecido como coraliformes, devido ao formato de coral, se forma a partir do metabolismo de bactérias produtoras da enzima uréase, responsável por gastrite, esofagite, duodenite, úlcera e câncer no estômago.

Para a prevenção é importante citar que depende diretamente da causa e exames mais específicos podem ser realizados em situações de suspeita de cálculos de outras origens. Com o objetivo de ajudar, o especialista separou três principais dicas. Veja a seguir:

Crie hábitos simples durante o dia-a-dia como o aumento do consumo de água; Reduza o sal na alimentação, isso evitará o principal tipo de cálculos entre os pacientes: o cálcio urinário; Fique atento (a) em obter a urina sempre clarinha.

Na maioria dos casos, com observação médica, os cálculos até 5mm podem ser eliminados espontaneamente. Caso seja necessária uma intervenção cirúrgica, a retirada das pedras é feita com procedimentos avançados, com destaque para a litotripsia extracorporea, cirurgias endoscópicas (por dentro da bexiga ureteres e rins sem incisão) e pela cirurgia percutânea (que utiliza apenas um orifício de entrada na pele).

“A cirurgia laparoscópica, por exemplo, é realizada com até cinco pequenas incisões. Esse método permite um acesso mais amplo ao rim e, atualmente, substituiu a cirurgia aberta na maioria de suas indicações”, finaliza.

Sobre Dr. Marcos Tobias Machado

Formado em Medicina pela Santa Casa, Dr. Marcos Tobias Machado acumula experiência e conhecimento em diversas instituições, como Hospital das Clínicas da USP, Universidade de Miami e H.Henri Mondor em Paris. Atualmente, atua no departamento de cirurgia minimamente invasiva da Confederação Americana de Urologia e do IRCAD Latino America, além de ser chefe do setor de uro-oncologia e cirurgia robótica em urologia do Hospital Brasil e urologista dos Hospitais da rede D’Or – Bartira, Assunção e São Caetano do Sul.