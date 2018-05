Pendências eleitorais: cartórios fecharão às 16h do dia 9 de maio

O eleitor tem até o próximo dia ( -feira), às 16 horas, para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. São vários os serviços que só poderão ser realizados até este prazo, quando há o chamado fechamento do cadastro eleitoral.

Quem tiver com alguma pendência com a Justiça Eleitoral pode problemas para tirar passaporte, se inscrever em concurso público, efetetuar matrículas em faculdades e participar de benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

Portanto, se você é eleitor e está com alguma pendência, vá até o posto de atendimento ou cartório eleitoral de sua cidade e regularize sua situação. Evite transtornos e não deixe para a última hora.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que já ampliou os horários de atendimento (todos os cartórios e postos de atendimento estão funcionando de a -feira das 8h às 16h) informa que não haverá prorrogação de prazo nem de horários.

No dia próximo, os portões serão fechados impreterivelmente às 16h. Este tipo de procedimento, que tem o objetivo de preservar a segurança de eleitores e servidores, já vem sendo adotado desde 2014.

Localizada nas imediações do Forte das Cinco Pontas, no Bairro de São José, a Central de Atendimento ao Eleitor do Recife (Caec), a maior do Estado, está atendendo apenas com senhas entregues na hora, pois os agendamentos via internet já foram esgotados. São 40 guichês de atendimento para dar a maior agilidade possível. Chefe da Caec, Marta Vaz informa que a Central tem capacidade de distribuir, diariamente, entre 800 e 1.000 fichas.

Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e aos analfabetos.

Os serviços obrigatórios que vão até dia são: emissão do 1º título, alteração de dados, regularização de título cancelado e transferência de domicílio eleitoral e regularização da biometria para quem perdeu os prazos deste ano ou de anos anteriores.

Para as pessoas com deficiência também se encerra nessa data a transferência para seção eleitoral com acessibilidade e a regularização da situação eleitoral de presos provisórios e adolescentes internados que não possuem cadastro eleitoral ou desejam votar no pleito este ano. Travestis e transexuais que quiserem inserir o nome social no título eleitoral também têm até o dia .

É importante ressaltar que todos esses procedimentos devem ser feitos no cartório eleitoral ou posto de atendimento da cidade onde o cidadão reside, sendo necessária a transferência caso o título pertença a outro domicílio eleitoral. Para saber a qual cartório se direcionar, o eleitor poderá, através do site do TRE-PE (www.tre-pe.jus.br), encontrar o endereço e telefone de todos os postos de atendimentos de Pernambuco.

Os documentos necessários para a regularização são identidade com foto e um comprovante de residência recente (com três meses de emitido, no máximo). O eleitor do sexo masculino, se for tirar o primeiro título, precisa levar o certificado de reservista. Se houver alguma pendência financeira decorrente do não comparecimento a alguma eleição, é preciso emitir um boleto no site do TRE, pagar em alguma agência do Banco do Brasil e apresentar o comprovante no posto ou cartório.

Após o fechamento do cadastro no dia próximo e até 10 dias antes das eleições ( próximo), os únicos serviços que poderão ser feitos em cartório são emissão 2ª via do título eleitoral e certidão circunstanciada (são tiradas no cartório e concedida pelo juiz para resolver provisoriamente a necessidade de apresentar a quitação eleitoral enquanto o cadastro está fechado).

Em caso de dúvidas ou mais informações podem entrar em contato através do Disque-Eleitor: (81) 3194.9400. O horário de funcionamento até dia 9 é das 8h às 16h.