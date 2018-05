Pernambucanas são homenageadas em livro

O livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco reúne as histórias e contribuições de representantes, em diversos segmentos que colaboraram para o desenvolvimento econômico, político, cultural e social do Estado. Este ano a publicação chega chega à sua 14ª edição e, nesse período, são aproximadamente mil homenageadas de todas as regiões de Pernambuco. Os perfis variam, desde médicas, advogadas, professoras, artesãs, servidoras pública e artistas, por exemplo.

A organização do livro é da Casa da Imprensa e do Jornal Voz do Planalto, através de seus presidentes, Silene Floro e Ramos silva, respectivamente. A ideia inicial para o livro foi do jornalista Carlos Cavalcante, falecido em julho de 2011.

“Anualmente selecionamos as histórias e vamos descobrindo novas pernambucanas que, através dos seus feitos e conquistas, vêm contribuindo significativamente. São bravas mulheres que têm conquistado, com muito esforço, seu lugar na sociedade e tem contribuído para um mundo melhor”, explica Silene Floro.

Para o evento deste ano, previsto para este sábado (05), o lançamento acontece no Auditório Tabocas, Centro de Convenções, Av. Professor Andrade Bezerra, Salgadinho- Olinda, às 17hs. Na programação se apresentam o Grupo Intergeracional de Dança Santos Dumont e o Bloco Lírico, “Um Bloco Lírico em Poesia” e haverá ainda a entrega dos Diplomas às mulheres de 14ª edição. Na ocasião, diversas personalidades também são agraciadas com o Diploma de Honra ao Mérito Olegária Mariano, como reconhecimento pela contribuição de cada uma em sua área de atuação e que assegura o desenvolvimento de Pernambuco.

“A cada edição, descobrimos novas protagonistas de histórias marcantes e que merecem nosso registro. São mulheres às vezes anônimas, mas que, com sua garra, coragem e determinação têm contribuído significativamente com o desenvolvimento de Pernambuco. Isso merece ser reconhecido”, ressalta Ramos Silva.

Dia Estadual- O Calendário Oficial de Eventos do Estado de Pernambuco dedica o 31 de março para o Dia Estadual das Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco, conforme o Projeto de Lei N° 843/2016, de autoria do deputado Antônio Moraes (PSDB) e sancionado pelo Governador Paulo Câmara (PSB). A proposta é baseado no projeto literário Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco.