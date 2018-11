Pernambuco abre seleção para agentes socioeducativos na Zona da Mata

As inscrições começam no dia 26 de novembro e seguem até o dia 30 de dezembro de 2018, e podem ser feitas pela internet. O edital foi publicado na página 6 do Diário Oficial do Poder Executivo de Pernambuco.

A seleção é feita por meio da análise de experiência profissional e títulos e 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Os contratos têm vigência de 12 meses, mas podem ser prorrogados até o prazo máximo de seis anos.

Além ficha de inscrição, disponível no edital, o candidato deve anexar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovantes de residência, de quitação eleitoral e de quitação de serviço militar (se do sexo masculino), além de comprovantes de formação, cursos e de experiência profissional. Podem ser incluídos títulos até o dia 4 de janeiro de 2019.

Após a inscrição, é preciso pagar a taxa de R$ 33,70, até o dia 31 de dezembro. Há a possibilidade de isenção para candidatos que participam de programas sociais ou são de famílias com baixa renda.

A solicitação da dispensa do pagamento deve ser feita entre 26 e 30 de novembro, pelo e-mail isencaofunase@idib.org.br. É preciso apresentar o requerimento disponível no edital, com documentos que comprovem a necessidade.

Para se candidatar a essas vagas é preciso ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado; ter concluído o ensino médio; estar em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar, quando do sexo masculino.