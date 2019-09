Pernambuco é parceiro na promoção turística internacional do Brasil

A promoção conjunta do Brasil em eventos internacionais de turismo foi tema de encontro nesta terça-feira (10) entre representantes da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) e do secretário Executivo de Turismo e Lazer de Pernambuco, Antonio Neves Baptista. Comandada pelo diretor Osvaldo Matos de Melo Júnior, a reunião foi para tratar de parcerias e maior aproximação com o trade turístico para a divulgação do país no exterior.

Para o diretor da Embratur Osvaldo Matos, a ideia é que sejam estudadas formas de o Brasil ser unicamente apresentado pela sua diversidade, com as especificidades de cada estado. “Quanto maior o apoio, melhor será a integração e a visibilidade dos produtos brasileiros no exterior. Além disso, haverá menos custos, seguindo a orientação da Presidência da República, Jair Bolsonaro, no quesito economicidade”, comentou.

“Neste tempo de crise, em que os recursos estaduais estão escassos, essa parceria faz com que as ações de promoção sejam divulgadas de maneira eficaz, atraindo mais turistas para Pernambuco e para o Brasil, de forma que o turismo fomentado gere emprego e renda”, completou o secretário.

Eles participaram, ainda, de encontro com profissionais da imprensa argentina. Durante a manhã desta terça-feira, os representantes da Embratur e o secretário de Pernambuco estiveram reunidos com jornalistas do Diario Clarín, o jornal de maior circulação da Argentina. Na pauta, destacou-se a participação do Brasil na FIT Argentina, uma das maiores feiras internacionais de turismo da América Latina. A ideia é que a promoção conjunta entre estados e Embratur seja realizada na próxima edição da feira, que acontece entre os dias 5 e 8 de outubro de 2019, na capital Buenos Aires.

Foto: Reprodução