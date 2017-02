Pernambuco investiga morte de criança; suspeita é de meningite ou arbovirose

A secretaria Estadual de Saúde (SES) investiga a suspeita de meningite ou alguma arbovirose como causa da morte de um menino de oito anos, em Timbaúba, na Mata Norte de Pernambuco. O caso, divulgado nesta quarta-feira (8), ocorreu no início de fevereiro, quando a criança, que morava na Zona Rural do município, apresentou sintomas parecidos com os das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e, posteriormente, passou a ter sintomas de meningite.

O menino deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Timbaúba, logo em seguida sendo levado ao Hospital Barão de Lucena, no Recife. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Correia Picanço, referência no tratamento de doenças infecto-contagiosas.

Mesmo com alguma confirmação laboratorial para chikungunya ou zika, não necessariamente se confirma essa arbovirose como causa do óbito. “A avaliação, para descarte ou confirmação, depende de minuciosa investigação domiciliar e hospitalar do óbito, feita pelo município de origem do paciente, e da discussão do caso no Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras Arboviroses”, diz a nota da Saúde.

