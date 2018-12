Pernambuco sedia a final do Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo

Entre os dias 6 e 9 de dezembro ocorre a Final do Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo, o evento é realizado pela CBH – Confederação Brasileira de Hipismo – em Recife no Caxangá Golf Country Club – Avenida Caxangá, 5362 em Iputinga. Serão distribuídos mais de 22 mil reais em prêmios. O Circuito Norte e Nordeste Guabi de Hipismo aceita a participação de todas as raças de cavalos, inclusive SRD (sem raça definida), desde que o animal esteja preparado para a rotina de atividades.

Mercado de cavalos – Segundo os últimos dados divulgados do IBGE o Brasil possui um dos maiores rebanhos do mundo e ocupa o quarto lugar no ranking, com mais de 4 milhões de cabeças. Esse número é reflexo do alto investimento em melhoramento genético, nutrição, medicamentos, profissionais e treinadores.

O cavalo hoje é utilizado para diversas atividades: esportiva, trabalho, agropecuária, equoterapia, lazer, etc. Com tantas práticas disponíveis, os criadores, a cada dia, buscam alternativas alimentares para suprir cada necessidade e bem-estar de seu cavalo.

Um cavalo disposto, produtivo e saudável é resultado de uma boa alimentação. É através de uma dieta equilibrada, com os nutrientes exatos e na quantidade ideal para o seu desenvolvimento que o animal vai apresentar uma excelente performance. Todos os nutrientes têm participação crucial para o bom funcionamento do organismo dos cavalos, entretanto, se colocados em ausência ou excesso, podem alterar de forma negativa as ações de alguns genes e comprometer o metabolismo do animal, tornando-o mais suscetível a doenças, ao estresse e ao baixo desempenho.

Nutrigenômica

Portanto, para auxiliar na medida ideal de cada nutriente introduzido na dieta, a ciência da nutrição criou a genômica nutricional, que consiste em avaliar a interação dos alimentos x genoma. Ou seja, permite esclarecer melhor o mecanismo de ação das substâncias biologicamente ativas contidas nos alimentos e seus efeitos no genoma – informação hereditária de um organismo que está codificada no ácido desoxirribonucleico (DNA) – que carrega informações genéticas – e/ou em alguns vírus, no ácido ribonucleico (RNA) – responsável pela síntese de proteínas da célula.

Em outras palavras, esta análise é feita através de um estudo realizado pelo mapeamento do genoma do equino, de acordo com o sexo, raça, padrão genético, espécie, etc, identificando a ação direta ou indireta de cada nutriente nos códigos genéticos, que podem se manifestar em uma fase da vida do animal, de uma forma positiva ou negativa. Desta forma, através da genômica nutricional, é possível se antecipar a quaisquer ações ofensivas do organismo, prevenir de doenças futuras e minimizar o risco de doenças crônicas, pois identifica os genes que influenciam o risco de doenças metabólicas, em virtude de uma má alimentação.

“É possível aperfeiçoar o desenvolvimento do rebanho, gerar lucratividade e segurança, com a definição de dietas “personalizadas”. Além de evitar perdas, estabelecer estratégias e fazer a manutenção da saúde do animal, antecipando a uma futura enfermidade. O resultado é o sucesso nos negócios”, ressalta Sigismundo Fassbender, gerente para Equinos da Guabi.

Atenta às necessidades do setor, a Guabi, uma das mais conceituadas empresas do setor, em parceria com a Alltech oferece para a equinocultura brasileira o conceito da nutrigenômica, identificando a aplicação de aditivos nutricionais diferenciados com o selo GEN – Genômica Nutricional Guabi. Uma das vantagens é a adição de ômega 3-DHA. Considerado como ácido graxo essencial, o ômega 3-DHA não é sintetizado pelo corpo dos equinos, portanto, é altamente recomendado que seja ingerido na dieta. Dentre os benefícios estão a melhora reprodutiva, proporcionando maior qualidade espermática e redução da inflamação uterina no pós-parto; melhor desenvolvimento fetal e neonatal (funções cognitivas e aprendizado); ação anti-inflamatória; melhor resposta imunológica; maior aporte energético e melhor saúde cardiovascular, resultando em desempenho esportivo superior.

Sobre a Guabi Nutrição e Saúde Animal

A Guabi Nutrição e Saúde Animal é uma empresa que há mais de 44 anos se dedica ao desenvolvimento e fabricação de produtos de alta qualidade, voltados para o bem-estar de todo o ciclo: animais, produtores, criadores e consumidor final. Investe na qualidade dos insumos e tecnologias de ponta que garantam o melhor resultado, e é hoje uma das maiores empresas de nutrição e saúde animal do país. Tem forte atuação em todos os estados brasileiros e exportações frequentes para mais de 30 países. Sua linha de produtos abrange rações completas, suplementos minerais, dietas, núcleos e premixes, para atender as diferentes necessidades nutricionais e fases de crescimento de: peixes e camarões, equinos, bovinos de corte e de leite, aves de corte e de postura, coelhos, caprinos, ovinos, entre outras espécies de animais de produção. Atualmente, a Guabi possui cinco unidades fabris distribuídas pelo Brasil, dois Centro de Distribuição em Cuiaba (MG) e em Caucaia (CE) e um Escritório Nacional, em Campinas/SP