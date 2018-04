  Pernambuco tem candidata em Concurso Nacional de Beleza

O estado de Pernambuco será representado pela empresária, Aline Romanelli, no concurso Senhora Eco Brasil 2018. O evento acontece no período de 7 a 10 de Junho, na cidade de São Paulo. A proposta é enaltecer a mulher que sabe ser bela no seu modo de andar, vestir, olhar, em fim ao mostrar a sua beleza e elegância demonstra que é sabedora do seu verdadeiro valor e espaço, sob a regência da Ecologia.

“Eu nunca tive pretensão em participar de um concurso de beleza. Quando recebi o convite para mim foi um grande desafio. Representar não em questão de beleza, mas representar a mulher, pois eu tenho grande admiração pela mulher pernambucana, pela mulher em si.”, afirma

Graduada em Administração, Aline Romanelli é proprietária de um frigorífico na cidade de Goiana, Região Metropolitana, e no setor industrial com armazenamento de frios. Vem se preparando para o concurso com o apoio do coordenador Severino Guedes.

“Chegar aos 50 anos da forma como eu cheguei e como muitas mulheres chegam, já somos vencedoras.A beleza em si é uma dádiva da natureza, mas de uma certa idade tornar-se bela é uma obra de arte e tem que ser trabalhada na simplicidade, com uma certa dose de charme e elegância, de realização profissional, pessoal, enquanto mãe, em fim. Hoje eu sou uma vencedora e sou realizada em todos os aspectos”, destaca.