Petrolina dá início aos Jogos Paralímpicos de Pernambuco

Os Jogos Paralímpicos de Pernambuco são fundamentais para criar oportunidades para as pessoas com deficiência e também promover o desenvolvimento dos paratletas pernambucanos. As fases regionais dos jogos levam para a disputa estadual que, por sua vez, classifica paratletas com idade escolar para os Jogos Paralímpicos Escolares, em São Paulo.

“É uma competição de alto nível e esperamos ver o melhor que os nossos esportes paralímpicos tem a oferecer. É uma grande oportunidade de incluir e valorizar cada vez mais essas modalidades, mostrando o que pode ser conquistado através do esporte, em um ambiente participativo e democrático, que contribui para a melhoria de qualidade de vida e inclusão social”, explica a Secretária de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Manuela Marinho

O secretário executivo de Esportes Diego Pérez, espera que as fases da competição sejam aproveitadas ao máximo e que o grande público também apoiem a competição. “Os Jogos Paralímpicos são uma parte fundamental do calendário esportivo do Estado, além de cumprirem seu papel social de inclusão, conscientização e valorização da pessoa com deficiência. Esperamos grandes disputas e que nossos paratletas aproveitam ao máximo mais essa oportunidade”.

Após a disputa em Petrolina, a segunda fase regional do Agreste, que começa no dia 31 de maio e vai até o dia 1º de junho, será disputada em Pesqueira. O terceiro regional, no Recife, terá seu início em 09 de junho,e será disputada no renovado Parque Santos Dumont, que também será palco da fase estadual, disputada entre os dias 18 e 22 de julho. As equipes do interior do estado receberão transporte, hospedagem e alimentação para essa última fase.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA: FASE REGIONAL I – SERTÃO – PETROLINA

25 a 26/05 – 7h30 às 12h – Atletismo – Sesi

25/05 – 14h às 16h – Natação / Bocha – Centro de Esportes

25 a 26/05 às 16h à 22h – Futsal (DA) / Futsal (DI) – Centro de Esportes