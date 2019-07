PF alerta para golpe que promete 13º a beneficiários do Bolsa Família

De acordo com a Polícia Federal de Pernambuco, um golpe prometendo liberar o 13º para beneficiários do programa Bolsa Família circula no aplicativo WhatsApp há pelo menos sete dias e mais de 180 mil pessoas já acessaram, compartilharam ou receberam o link malicioso. Segundo o laboratório especializado em segurança digital da startup Psafe, o site tem acumulado cerca de mil acessos por hora.

Como funciona

O link de acesso leva o usuário a uma tela com o logotipo do programa, onde são instruídos a realizar uma breve pesquisa e a fornecer seus dados pessoais, como nome completo, endereço e CPF. Em seguida, ele direciona o usuário a compartilhar o link para contatos e grupos do WhatsApp. Por fim, a vítima é orientada a conceder permissão para receber notificações e conduzida a fazer download de aplicativos infectados com vírus.

Dicas de segurança

Para evitar cair em golpes, nunca forneça dados pessoais a links enviados pelo WhatsApp e sempre verifique a informação no site oficial da empresa a que a mensagem se refere, principalmente quando se trata de supostas promoções, brindes, descontos ou até vagas de emprego. Não se deve compartilhar links duvidosos para terceiros sem antes saber da sua veracidade. Além disso, órgãos do Governo Federal não se comunicam com seus beneficiários ou servidores através de links via Whatsapp.

JC Online